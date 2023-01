Un applauso al presidente, un confronto con il CdA e una richiesta spiegazioni. Si è conclusa così la lunga giornata della, dopo l'ennesima Assemblea degli azionisti andata deserta e una riunione di Consiglio utile per valutare le prossime mosse del club blucerchiato. Ma andiamo con ordine.Oggi pomeriggio a Corte Lambruschini era prevista la quarta convocazione dell'assemblea degli azionisti, voluta dalla famiglia Ferrero (proprietaria della maggioranza delle azioni del club) e mirata all'aumento di capitale. Ancora una volta, però, il clan del Viperetta non si è. L'imprenditore romano è ancora alla ricerca di finanziamenti, sino a quando non li avrà trovati, inutile presentarsi. Le scadenze, però, incombono e il CdA blucerchiato è preoccupato. Per questo motivo Lanna, Romei, Bosco e Panconi si sono ritrovati in sede per imbastire le prossime mosse.- A vigilare sulla vicenda si è dato appuntamento undella Sampdoria (NELLA FOTO), in rappresentanza dei gruppi della Sud. I sostenitori doriani, che si sono presentati ugualmente pur sapendo dell'assenza di Ferrero, al termine del CdA hanno voluto incontrare i membri del board direttivo doriano. I tifosi hanno ottenuto un colloquio con Marco Lanna e Gianni Panconi, e hanno ribadito la loro volontà di rimanere vicino alla squadra, ma chiedendo chiarezza e alla società di 'metterci la faccia'.Marco Lanna ha rassicurato, nell'incontro, i sostenitori doriani. Il presidente ha fatto sapere ai tifosi di essere. Nel frattempo, ha fatto sapere Lanna, il CdA sta lavorando sulla composizione negoziata dello stato di crisi, uno strumento giuridico che consentirebbe alla Samp di mantenere il titolo sportivo in caso di mancata ricapitalizzazione.Assente Alessandro Barnaba, rappresentante del fondo Merlyn accostato al club. Lo stesso Barnaba, poco dopo, ha diramato un comunicato piuttosto duro nei confronti di Ferrero e delle notizie fatte trapelare, secondo il finanziere, ad arte dal Viperetta.