Il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby è da sempre conosciuto per le sue battaglie relative all'ecologia e ad un mondo più 'green'. Il giocatore sfrutta il suo status di calciatore per far filtrare messaggi importanti in merito all'ambiente, ma non si reputa una mosca bianca: "Sono un ragazzo normale che gioca a calcio e anche un attivista ambientale. Ho la fortuna di poter giocare a calcio in modo professionale, questo è il mio lavoro e per fortuna lavoro su qualcosa che amo. Allo stesso tempo, ho una grande passione nella lotta per le questioni climatiche e ambientali" ha detto a expresso.pt.



Facile il parallelismo con Greta Thunberg: "Alcuni colleghi mi chiamano così, è vero. Non è un problema per me, ma non mi paragonerei a Greta. Ha svolto un lavoro molto importante, è un volto del movimento, ma parla molto a persone già sensibilizzate e informate sulla crisi climatica. Penso che dobbiamo coinvolgere tutti, dobbiamo fare quello che dice Greta, ma semplificare il messaggio ed estenderlo a più persone. Greta ha fatto un lavoro straordinario. Va bene essere chiamato così".



Thorsby ha ricevuto anche il premio FIFPro: "Mi motiva e mi ispira a continuare con il mio lavoro. La FIFPro è una buona organizzazione, molti giocatori stimolanti hanno vinto questo premio prima di me, quindi è davvero bello che mi sia stato assegnato. È soprattutto una motivazione per continuare"