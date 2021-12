Uno dei giocatori maggiormente impiegati nella Sampdoria, e imprescindibili anche per Roberto D’Aversa, è il centrocampista Morten Thorsby. I suoi numeri non sono passati inosservati, così come le sue prestazioni, e il mercato è tornato a drizzare le antenne per il norvegese.



Secondo Il Secolo XIX la società maggiormente interessata a Thorsby resta l’Atalanta, che aveva già provato a prendere il calciatore in estate e potrebbe tornare alla carica a breve. I nerazzurri però non sarebbero gli unici interessati, dal momento che anche altri club di prima fascia ci starebbero pensando, ‘stuzzicati’ dai costi contenuti.



Thorsby ha uno stipendio da 600mila euro a stagione, e la valutazione fatta dalla Samp era di circa 8 milioni. D’Aversa però sa che, a fronte della situazione societaria e economica piuttosto complessa, difficilmente la Samp si opporrà ad una cessione in caso di offerta.