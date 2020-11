Da quando ha fatto l'esordio con la maglia della Sampdoria, la carriera di Morten Thorsby è stata tutta un crescendo. Il centrocampista blucerchiato si è ritagliato sempre maggiore spazio, sino a diventare un insostituibile per Ranieri. Oggi il norvegese è una pedina fondamentale della Samp, e tutto parte dai primi minuti di Ferrara: "​Quello era esattamente il mio obiettivo. Sapevo bene che nel calcio basta un attimo per far cambiare situazioni che sembrano immutabili. E, al tempo stesso, far cambiare la tua vita" ha raccontato a La Gazzetta dello Sport. "A me è successo più o meno così quella sera a Ferrara. Il resto è stato tutto incredibile, sono cresciuto tanto".



Thorsby ora può stilare un bilancio della sua prima stagione a Genova: "Sapevo che il primo anno in Italia sarebbe stato difficile, in un calcio completamente diverso dal passato. Ma sono una persona positiva, e intorno a me ho sempre avvertito fiducia. E soprattutto ho lavorato. tanto. Penso che si debba fare così per ottenere risultati e crescere nel modo giusto. Prima o poi il tuo momento arriva: e così è stato. Il mio calcio è migliorato, ma di certo non ho ancora finito il mio percorso".