Il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby è uno dei giocatori considerati insostituibili da mister D’Aversa. Il giocatore norvegese ha offerto un ottimo rendimento in stagione, ma ieri si è divorato un paio di gol. L’ex Heerenveen, però, non dispera: “Di solito di testa faccio gol, ma stavolta è andata così. Anche con il piede ho avuto un’occasione più tardi. Non so spiegare cosa sia andato storto, ma il calcio a volte è così. Ora sto male perché bisogna segnare e chiudere la partita in determinate situazioni” ha detto ai media ufficiali blucerchiati.



“Non sono abituato a giocare così avanti, ma posso stare anche lì. Abbiamo fatto una buona partita e mi dispiace che non siamo stati capaci a portare a casa i tre punti. Noi dobbiamo continuare così, ragionare sugli errori per correggerli nella seconda parte di stagione. Con la Roma sarà una partita diversa, andiamo là per fare un bel risultato: abbiamo bisogno di punti e voglio di più anche a livello personale” conclude.