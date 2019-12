Da oggetto misterioso a jolly: mister Ranieri, nel momento di difficoltà della Sampdoria, ha potuto contare sul prezioso apporto di Morten Thorsby, centrocampista arrivato in estate a parametro zero e impiegato anche da terzino destro. L'impatto del mister con il giocatore norvegese è stato decisamente importante, come conferma lo stesso calciatore classe 1995: "Per me l'arrivo di Ranieri è stato molto positivo. Ci è voluto un po' di tempo, mi ha dovuto conoscere, ho dovuto far vedere in allenamento quali fossero le mie qualità ed ho anche dimostrato che sono adattabile e che posso giocare in varie posizioni" ha detto a Tv2.



"Ranieri è un'ottima persona ed un allenatore per il quale tutti nutrono molto rispetto" ha poi aggiunto l'ex Heerenveen. "Quello che ha fatto nel corso della sua carriera è incredibile. E' un abile motivatore e un grande tattico, con molta esperienza. Quando parla dice sempre cose molto sensate, lavorare con lui è molto formativo. Lavora moltissimo sul campo e gli piace controllare tutto il possibile. Inoltre ha un altro vantaggio: parla un buon inglese".



"La fase di adattamento? Ero preparato anche a questo, quindi l'ho affrontata bene, anche se è sempre difficile non giocare. Sentivo che mi stavo allenando bene, continuamente, e che stavo migliorando allenamento dopo allenamento. Ero conscio del fatto che ci sarebbe voluto del tempo" spiega Thorsby parlando delle difficoltà iniziali.



"Il debutto è stato una gran bella esperienza, incredibile, con varie partite combattute e molto complesse. Abbiamo disputato molte gare in poco tempo, non ho avuto molto tempo per pensare. Ora che sono un pò tranquillo, a Natale, valuto la cosa in prospettiva. Il Derby è stata un'esperienza fantastica e la vittoria è stata molto importante. Ovviamente è stato speciale anche giocare contro la Juventus" conclude.