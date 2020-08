Quanto le piace apparire?? prima di dare fiato alla bocca prenda aria. Sono felice x lei che è sempre domenica — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) August 23, 2020

Come è scurrile — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) August 23, 2020

Si identifichi please — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) August 23, 2020

Che i rapporti tra i tifosi dellae il presidente blucerchiato Massimosiano ormai ai minimi storici, è risaputo da parecchio tempo. Nonostante alcuni strenui difensori, la stragrande maggioranza dei sostenitori doriani accusa la gestione del Viperetta, e la tensione latente è deflagrata ieri, alla notizia dell'accordo ormai raggiunto tra Corte Lambruschini e il Torino per la cessione ai granata di Karol..Alcuni tifosi su Twitter hanno commentato così la notizia: ​"Ma il fondo con stò tizio non lo avevamo già toccato? Possibile che non ci sia mai fine allo scempio che si stà compiendo?" "Ma cosa vuoi che gli importi ? Ora si intasca un po' di quattrini ... solo quello gli interessa". A quel punto però è arrivata la replica del diretto interessato, ossia dello stesso Ferrero:" ha scritto il patron in risposta.Ovviamente, la replica di Ferrero ha ulteriormente acceso gli animi, scatenando risposte piuttosto accese. Ferrero ha prima tacciato l'utente con un "Come è", chiedendo successivamente in un altro tweet al tifoso di. Una piccola dimostrazione di quanto siano tesi i rapporti tra il numero uno della Sampdoria e il pubblico blucerchiato.