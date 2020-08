Karol Linetty si può virtualmente considerare un nuovo giocatore del Torino. Mancano solo le firme per definire il passaggio del centrocampista della Sampdoria in granata, dove tra l'altro ritroverà il suo mentore Giampaolo. Dopo un lunga tira e molla, sfociato anche in un battibecco tra Ferrero e Cairo, le parti hanno trovato l'intesa.



Alla Sampdoria andranno 7,5 milioni di euro di parte fissa, ma nell'operazione sono stati inseriti anche bonus fino a 2 milioni per il calciatore, in scadenza di contratto a giugno 2021. Linetty firmerà probabilmente un quadriennale, a cifre non ancora note. Tutti i dettagli sarebbero stati limati e l'affare è ormai in dirittura d'arrivo. Bruciata la Fiorentina, che aveva provato ad inserirsi nelle ultime ore approfittando dello stallo che si era creato tra le dirigenze. Anche il Lech Poznan avrà un beneficio dall'operazione: la squadra polacca deteneva infatti il diritto al 5% sulla plusvalenza realizzata rispetto al prezzo d'acquisto (3,1 milioni), e otterrà quindi una cifra di circa 300mila euro.