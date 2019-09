Al termine della riunione in Prefettura, iniziata questa mattina alle 11, è arrivata la notizia in merito alla partita di Serie A Sampdoria-Torino, valida per la 4° giornata di Serie A. La gara tra i blucerchiata e i granata si svolgerà regolarmente questo pomeriggio presso lo stadio Ferraris, alle ore 15.00.



Nonostante l'allerta meteo, che coinvolgerà la Liguria per tutta la giornata, Samp e Toro andranno in campo. Questa la decisione al termine del summit in programma già da ieri, dopo che era stato diramato il bollettino d'allerta. Decisivo nella scelta delle autorità anche il fatto che l'allerta sia stata declassata negli ultimi minuti da arancione a gialla, semplificando di fatto la scelta.