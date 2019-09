Il derby per i tifosi del Torino è solo quello contro la Juventus: non c'è altra partita che sia sentita allo stesso modo. Ma per molti dei calciatori a disposizione di Walter Mazzarri anche la gara di domenica contro la Sampdoria sarà, quasi, una stracittadina. Questo perché in tanti hanno un passato tra le fila del Genoa.



A guidare la difesa granata ci sarà Armando Izzo, il neo acquisto Diego Laxalt dovrebbe esordire dal primo minuto proprio a Marassi, in mezzo al campo ci sarà invece spazio per Tomas Rincon. Assente per infortunio Cristian Ansaldi, in attacco potrebbe trovare spazio dall'inizio Iago Falque.