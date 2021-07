Un altro nome ciclicamente accostato alla Sampdoria è quello di Roberto Inglese. L'attaccante del Parma, seguito in ogni sessione di mercato, o comunque considerato nel mirino blucerchiato, attualmente è al Parma, e recentemente sia il suo agente che il ds gialloblù hanno nicchiato sul suo futuro.



Inglese sta recuperando da un infortunio, ha parecchia voglia di riscattarsi e il Parma vorrebbe tenerlo. Di fronte alla possibilità di giocare in Serie A, però, potrebbe essere lo stesso centravanti a chiedere la cessione. Secondo Il Secolo XIX avrebbe cominciato a circolare nuovamente la candidatura di Inglese per la Samp, e il suo profilo verrà valutato da Faggiano.