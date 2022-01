La Sampdoria si prepara ad un doppio movimento in uscita. A lasciare Genova infatti potrebbero essere sia il centrale Julian Chabot che l’attaccante Ernesto Torregrossa. Il primo è ad un passo dal ritorno in patria, e per la precisione al Colonia. La Samp, dopo aver respinto un’offerta iniziale, pare aver trovato l’accordo sulla base di un prestito che diventerebbe oneroso al maturare di un certo numero di presenze. L’accordo comprenderebbe pure un’opzione di acquisto per l’estate. L’inizio dell’avventura di Chabot con il Colonia potrebbe concretizzarsi già dai primi giorni della prossima settimana, dopo la sfida con lo Spezia.



Situazione simile anche per Torregrossa, vicinissimo al Pisa. Anche qui, alla base della fumata bianca c'è un prestito, ma questa volta con obbligo di riscatto già fissato a 3 milioni di euro complessivi. L’obbligo è legato al raggiungimento di alcuni traguardi di squadra, come la promozione in Serie A del Pisa, e personali: Torregrossa sarà chiamato a scendere in campo almeno 8 volte fino a giugno e a realizzare 8 fra gol, assist e rigori procurati.