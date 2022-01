Se siamo tutti d’accordo, proporrei diPassiamo oltre, lasciamo stare, una prestazione del genere non è neppure un match tra due squadre di Serie A, ma un tiro al piccione privo di qualsivoglia logica di spettacolo e sport. Sapevo sarebbe andata così. La favola della squadra debole e in crisi, che si risveglia all’improvviso e sfodera la partita della vita, va bene per i film di sport americani. Anzi, in stagione, nella pazza settimana pre Derby, quando Ferrero era stato arrestato, D’Aversa esonerato, e nonostante tutto i blucerchiati avevano vinto la stracittadina, inanellando il filotto che consente, per ora, di non essere completamente avviliti e demoralizzati. Continuando di questo passo, però, rischiamo di sprofondare anche noi nella disperazione più cupa, che avvolge altre squadre.Cosa dite,Analizzare una partita conclusa con 27 tiri totali dei padroni di casa a 4 per gli ospiti, di cui uno soltanto in porta, è un bizantinismo inutile. Nella Samp vista a Torino non funziona nulla. Prima della gara ero convinto che la gita allo Stadium si sarebbe trasformata in una Caporetto, dopo centoventi secondi dal fischio d'inizio del match ho previsto una resistenza di massimo venti minuti. Ma mica perché io sia particolarmente dotato o intelligente, bensì perché era lapalissiano che la Samp avrebbe tenuto duro nella migliore delle ipotesi metà tempo, con quell’atteggiamento, quelle capacità tecniche e quel forsennato pressing bianconero.. L'undici di Coppa blucerchiata, neppure troppo infarcito di riserve a ben vedere, è una compagine da cadetteria. Detto con tutto il rispetto, sia chiaro. Ma è oggettivo notare che, degli elementi scesi in campo ieri, almeno quattro abbiano un livello da calcio minore.Ho trovato pure abbastanza impressionante la pura difficoltà tecnica, da parte di professionisti, di imbastire un qualsivoglia tentativo di uscita palla dalla difesa. Nei venticinque minuti iniziali, in una decina di circostanze la Samp ha riproposto lo stesso canovaccio:. Difficile riuscire a far circolare la palla tra le linee se la cerniera centrale è composta da Thorsby, Rincon ed Askildsen, direte voi, ed effettivamente avete ragione. Cruciale sarà inserire Sensi in questa zona di campo, e recuperare Ekdal, perché un terzetto del genere attualmente è improponibile per affrontare un intero girone di ritorno di Serie A. Le incertezze tecniche dei vari Murru, Augello e Torregrossa fanno da cornice al quadretto. Di solito, seratacce simili coinvolgono tutti i reparti, e in effetti da salvare, nel martedì di Coppa, non c’è proprio nulla.Piuttosto, pensiamo allo Spezia. Io è da sabato che lo faccio, ininterrottamente. Servirà un’impresa. E qui veniamo al punto che più mi preme sottolineare. Non so se Giampaolo sia un pazzo, ad accettare un incarico simile, un idealista o soltanto una persona realmente appassionata alla Sampdoria, e desideroso di dare il suo contributo per salvare una squadra rimastagli nel cuore.Di certo, l’allenatore di Bellinzona ha tutto da perdere, e nulla o quasi da guadagnare a livello di carriera in una situazione del genere. Prendere il Doria, ora, non è una scelta banale, facile, di comodo. E’ un mettersi in discussione da capo a piedi, sgretolando tutte le proprie certezze su un lavoro, l’allenatore, sempre interpretato in una certa maniera e con determinate tempistiche da parte dell’ex Milan e Torino. Giampaolo, per salvare la Samp, dovrà violentare la sua natura e ripartire da principi impensabili in altri contesti.. Comunque vada, chapeau per il fegato e per le palle, mister. Se ci tiene in Serie A, fa un’impresa. Le auguro con tutto il cuore di riuscirci.