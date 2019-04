Mentre Ferrero continua a negare in maniera più o meno convinta la cessione della Sampdoria, i negoziati tra il club blucerchiato e il fondo York Capital proseguono in maniera serrata ormai da tempo. Il patron doriano aveva affidato a Antonio Romei pieni poteri decisionali per portare avanti l'operazione, ma secondo quanto rivelato da Renzo Parodi sull'edizione genovese de La Repubblica recentemente sarebbe sorto qualche contrasto tra il numero uno di Corte Lambruschini e il suo vice in merito alla strategia da tenere con i potenziali acquirenti. Per questo motivo sarebbe stato scelto un advisor (Mediobanca) con il compito di trattare la cessione del club.



Ad investire nella Samp, è noto ormai da tempo, non sarebbe direttamente il fondo York Capital bensì alcuni elementi legati ad esso, ad esempio Jamie Dinan, fondatore e presidente di York. Ad affiancare il numero uno dell'hedge fund statunitense però ci sarà anche Alex Knaster, russo, anch'egli fondatore di un fondo, Pamplona. Entrambi verranno affiancati da Fausto Zanetton (amico di Vialli, con cui ha fondato la piattaforma di crowdfunding Tifosy) e dall'uomo d'affari Giovanni Marolda, fratello del cognato di Vialli (il fratello Alberto Marolda ha sposato la sorella della moglie dell'ex calciatore). Le parti continuano a lavorare sul prezzo, perchè la cordata vorrebbe offrire circa 70-80 milioni per l'acquisto del club. L'affare si chiuderà quando le valutazioni delle parti, con l'ok di Mediobanca, coincideranno. Parodi aggiunge anche un ulteriore retroscena. Se il gruppo Vialli dovesse approdare alla Samp, i tifosi non dovrebbero aspettarsi una campagna acquisti faraonica, bensì un 'rafforzamento degli assets societari e il consolidamento della squadra nella zona nobile del campionato'. Non è escluso poi che i potenziali compratori possano investire anche nella città, al di là degli aspetti calcistici.