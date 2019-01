Il 3-3 con la Fiorentina ha lasciato sicuramente qualche rammarico in casa Sampdoria, anche se i blucerchiati non sono sembrati brillanti come al solito. Ora però la truppa di Giampaolo prepara la gara interna con l'Udinese, che può dare ulteriore slancio in vista della corsa all'Europa.



Nel frattempo, il mercato in casa doriana rimane legato alla questione attaccante. Tutte queste tematiche le trovate nel video dell'inviato di Calciomercato.com per la Samp Lorenzo Montaldo.