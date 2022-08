Ci sono due idee di mercato a centrocampo per la Sampdoria, una più praticabile, e una con i contorni del sogno. La prima pista è quella che conduce a Gonzalo Villar, della Roma. Il club blucerchiato sta continuando a trattare con i giallorossi: il regista ha espresso il gradimento per la piazza blucerchiata, e avrebbe già trovato l'accordo sul contratto. La società capitolina invece nicchia, dal momento che manca ancora l'intesa sulla formula del trasferimento.



Il sogno, invece, conduce al profilo di Lucas Torreira. Il regista è rientrato in Inghilterra, all'Arsenal, che però lo vuole cedere e non ha gradito alcuni comportamenti dell'uruguaiano. Secondo Il Secolo XIX i Gunners non sono intenzionati a liberare il giocatore gratis,ma ci sarebbero fitti contatti con il procuratore Bentancur e la Samp per riportare il regista nel club che lo ha lanciato, con l'allenatore che lo ha consacrato.