E' notizia di ieri l'interesse del Brighton per il difensore centrale della Sampdoria Omar Colley. Da ormai due sessioni di mercato la società blucerchiata sta tentando di piazzare il gambiano, arrivato dal Genk per 8 milioni, ma sino ad oggi le operazioni non si sono concretizzate, un po' a causa della valutazione fatta da Corte Lambruschini per il suo giocatore (da Genova chiedono 10 milioni di euro), un po' per la volontà espressa a più riprese da Colley. Il calciatore infatti vuole cambiare soltanto a fronte di un salto di qualità, in caso contrario preferirebbe rimanere a Bogliasco.



Pare anche che il Brighton abbia pure formulato una prima offerta, da 5 milioni di euro, respinta al mittente dalla Samp. I blucerchiati hanno ribadito la loro richiesta, corrispondente al doppio di quanto proposto dagli inglesi. La distanza, però, non sembra insormontabile. E' probabile che si possa trovare un punto di caduta attorno agli 8 milioni, rendendo tutti felici: il Doria potrebbe mettere a bilancio una plusvalenza, considerando gli ammortamenti, e soprattutto togliere dal monte ingaggi lo stipendio di Colley, vicino al milione di euro, il Brighton avrebbe il suo difensore.



Tutta da verificare invece la disponibilità del ragazzo: si avvicinerebbe a Londra (dove ha una casa) e giocherebbe in Premier League, ma una squadra concentrata esclusivamente nella lotta salvezza non sembra particolarmente allettante per il classe 1992.