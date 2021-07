La Sampdoria e il Milan stanno vivendo una fase di stallo per Andrea Conti. Il terzino rossonero è sulla lista della spesa della società blucerchiata, su esplicita indicazione di mister D'Aversa ma la trattativa, imbastita nei giorni scorsi, attualmente sembra ristagnare.



Il motivo alla base è la necessità di entrambe le società di monetizzare prima di investire. I rossoneri sperano di incassare dalla cessione dell'ex Atalanta, mentre la Samp vuole prima ricevere soldi da qualche cessione, e poi eventualmente andare a spendere per Conti. Per questo motivo, l'affare è in stand by. All'orizzonte si profila l'eventualità ventilata da Ferrero, ossia che i movimenti di mercato si concretizzino dopo il 15 agosto.