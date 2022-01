Grandi manovre in casa Sampdoria a centrocampo. I blucerchiati devono rinforzare il reparto mediano, e per farlo hanno puntato un ritorno, ossia Karol Linetty. La mezzala del Torino non trova spazio con Juric, e per Giampaolo è un giocatore importante, tanto che il Doria, nonostante le difficoltà economiche, vuole provare ad accontentare il tecnico.



La trattativa per Linetty, nelle ultime ore, è stata avviata. Secondo Il Secolo XIX la Samp inoltre avrebbe proposto ai granata anche Morten Thorsby, in modo tale da utilizzarlo come chiave per arrivare al polacco. La risposta piemontese, per il momento, è stata però negativa.