Si allungano i tempi per Matteo Gabbia alla Sampdoria. Il difensore rossonero, uno dei primi ad essere stato contattato dai blucerchiati alla ricerca di rinforzi per Marco Giampaolo, è di proprietà del Milan e la dirigenza lombarda sta soppesando con attenzione una sua eventuale cessione. Gabbia è utile per le liste Champions, essendo prodotto del settore giovanile, e i rossoneri stanno riflettendo sulla vicenda con attenzione.



L'ampia concorrenza per Gabbia (per cui si sono mosse Bologna, Udinese ed Empoli), e soprattutto il fatto che il Milan non sia troppo favorevole alla formula del prestito, potrebbero allungare i tempi della trattativa. Secondo La Repubblica, il Doria potrebbe quindi virare su altri obiettivi.