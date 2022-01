La Sampdoria non è solo alla ricerca di un centrocampista, ma pure di un esterno offensivo per completare numericamente un reparto piuttosto corto. I blucerchiati avrebbero avuto un ritorno di fiamma per un giocatore già seguito a lungo nell'estate 2020, prima del suo trasferimento a Bologna. Si tratta di Emanuel Vignato.



Il giocatore, classe 2000, era stato praticamente chiuso dal Doria prima dell'inserimento del Bologna, che lo aveva strappato al club di Corte Lambruschini. Ora la Samp starebbe corteggiando nuovamente l'esterno offensivo cresciuto nel Chievo, ideale per il 4-3-3 di D'Aversa. Per questo motivo la Samp ragiona su uno scambio di cartellini, magari includendo nell'operazione Verre o un altro esubero. Alternativa, impostare la trattativa sulla base del prestito.