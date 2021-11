Già da qualche giorno a Genova, sponda Sampdoria, circola l'indiscrezione che vorrebbe il terzino Bartosz Bereszynski in uscita a gennaio. Sul polacco c'è la Roma, che potrebbe far tentennare i blucerchiati mettendo sul piatto 5 milioni per un prestito con diritto o obbligo di riscatto. In caso di partenza del terzino destro, il Doria dovrebbe cautelarsi, e tutte le piste conducono a giocatori di esperienza per la Serie A. Un'idea dei blucerchiati, ad esempio, conduce proprio alla Capitale, e in particolare a Davide Santon. L'ex Inter potrebbe rientrare nell'ambito della trattativa, e da tempo viene accostato alla squadra genovese.



Santon però non è l'unico nome sul piatto. Ai blucerchiati piace anche Andrea Conti, laterale del Milan già cercato in estate, prima che l'ex Atalanta decidesse di rimanere al Milan. Terzo nome, quello di un ex, ossia Lorenzo De Silvestri del Bologna. Tutti e tre i giocatori andranno in scadenza a giugno, e secondo Sampnews24.com potrebbero rivelarsi un'occasione da gennaio.