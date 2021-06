Nuovo ribaltone in casa Sampdoria, in vista della scelta dell'allenatore per la stagione 2020-2021. Il mister blucerchiato del futuro dovrebbe essere uno tra Roberto D'Aversa e Marco Giampaolo, con il primo adesso in vantaggio sul secondo. ​L'agente dell'ormai ex gialloblù Tullio Tinti infatti ha comunicato a Ferrero di aver trovato l'accordo per liberare D'Aversa dal Parma. Secondo Il Secolo XIX, non ci sarebbero più difficoltà e ora potrebbe teoricamente già firmare per il Doria.



A livello di costi, D'Aversa è sicuramente più conveniente di Giampaolo, che offre più garanzie ma chiede anche alcune certezze sul mercato e uno stipendio più alto. La Samp starebbe valutando, sussistono ancora perplessità a livello tecnico e di valutazione non pienamente soddisfacente sulla qualità dello staff, ma il fatto di aver trovato l'accordo con il Parma (cosa che ancora manca con il Torino per Giampaolo) avrebbe spinto in netto vantaggio D'Aversa.