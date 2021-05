Non è una novita, ma quest'anno la situazione sembra ancora più estremizzata. Vista la necessità, da parte di Massimo Ferrero, di rimediare almeno 50 milioni dalla sessione estiva di mercato, e l'assenza di individualità eccelse da cedere a grosse cifre, l'intera rosa della Sampdoria è da considerarsi in vendita.



Questo è il concetto espresso oggi da Il Secolo XIX. Stando al quotidiano il club di Corte Lambruschini valuterà ogni tipo di offerta, per qualsiasi giocatore in forza alla formazione blucerchiata. Ogni proposta verrà soppesata e, se giudicata adeguata, verrà accettata. Si tratta di un elemento di cui tenere conto, specialmente nella scelta di un nuovo allenatore.



Difficile parlare di programmi, eventuali cessioni e sostituzioni, a fronte di un prospetto simile. Dovrà saperlo bene anche il nuovo tecnico, disposto ad accettare un contratto senza però particolari garanzie.