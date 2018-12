"Nelle ultime otto sfide con la, laha alternato una partita con gol a una senza gol: nell’ultimo confronto i blucerchiati hanno perso 3-0. Il punteggio più frequente tra Juventus e Sampdoria in Serie A è l'1-1, finale di 19 incontri - il più recente proprio nell'ultimo confronto disputato a dicembre, nel 2014. La Sampdoria non ha ricevuto cartellini rossi nelle ultime tre sfide con la Juventus in Serie A, mentre ne aveva ricevuti quattro nelle precedenti otto", così la Juventus introducein vista della partita di domani alle 12.30 in programma all'Allianz Stadium.La Sampdoria ha vinto l’ultima trasferta di campionato, 4-2 contro l’Empoli, dopo una serie di quattro gare esterne in cui i blucerchiati avevano ottenuto due punti. In tutte le ultime cinque trasferte della Sampdoria entrambe le squadre sono andate a segno, non era mai successo nelle precedenti quattro in questo campionato. La Sampdoria ha ottenuto i tre punti nelle ultime tre partite di campionato, l’ultima volta in cui i blucerchiati hanno conquistato quattro vittorie di fila in Serie A risale a marzo 2015. La squadra genovese è quella che in trasferta segna più gol nei 15 minuti finali di partita in questo campionato: sette finora, nonché quella con la miglior percentuale di tiri nello specchio in questo campionato (49.4%).Fabioha segnato 23 gol in 84 partite di Serie A con la maglia della Juventus: in 16 sfide contro i bianconeri il giocatore della Sampdoria ha realizzato tre reti, l’ultima delle quali nel 2015 con la maglia del Torino. Quagliarella ha segnato in otto partite consecutive in Serie A: l’ultimo ad arrivare a nove è stato David Trezeguet nel dicembre 2005. Nella stagione 2016/17 Emilha disputato una partita di Serie A con la maglia della Juventus, in quello che fu il suo esordio nella competizione. Nella stagione 2008/09 Albinha giocato tre partite di Serie A con la maglia della Juventus. Il primo gol in Serie A di Jakubè arrivato proprio contro la Juventus, nell'ottobre 2016 con la maglia dell'Udinese.