Claudio Ranieri ha chiesto al presidente Massimo Ferrero alcuni 'regali' in sede di calciomercato. Il tecnico della Sampdoria non sembra aver posto alcun ultimatum alla dirigenza, pur avendo indicato i ruoli in cui dovrebbe migliorare la formazione. In ballo con la società blucerchiata però ci sarebbe anche la questione del suo rinnovo contrattuale, che per il momento però non lascia trapelare nulla.



Secondo Il Secolo XIX l'argomento del prolungamento dell'attuale contratto del tecnico, in scadenza nel 2021, non sarebbe ancora stato affrontato in maniera approfondita da Ferrero. La prima proposta del Viperetta, che aveva ventilato la possibilità di spalmare l'attuale ingaggio (1,8 milioni a stagione) su più stagioni si sarebbe subito scontrata con il muro di Ranieri.



Il mister sostanzialmente avrebbe fatto notare al suo entourage un concetto piuttosto semplice: per quale motivo, dopo aver salvato una squadra presa nei bassifondi della classifica, dovrebbe accettare un rinnovo a meno di quanto pattuito?