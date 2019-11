Giornata di ritorni e di suggestioni per la, che rientra al Ferraris dopo la sosta e ritrova la vittoria, davanti ad un pubblico molto, molto speciale. A Marassi c'erano infatti anche alcuni tifosi 'particolari', che si sono ritrovati in Tribuna d'Onore. Di fianco all'infortunatoinfatti è comparso anche il centrocampista dell'Arsenal ed ex blucerchiato Lucas, sempre molto amato a Genova.La parata di ex Doria però non è finita qui. Vicino a Torreira ha fatto capolino anche il difensore Matias, libero dopo l'esperienza all'Empoli e da tempo impegnato in allenamenti individuali proprio in Liguria. Addirittura si era vociferato di un suo possibile ritorno alla Samp, come rinforzo in difesa per Ranieri.Non gioca più, ma resta sempre particolarmente amato un altro ex, Attilio. Anche l'ala dell'anno dello scudetto è tornata oggi a Genova, per assistere al match tra Samp e Udinese.