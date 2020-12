Due gruppi di lavoro per la Sampdoria, rientrata nella notte a Genova dopo la vittoria di Verona e già a Bogliasco per preparare la gara di sabato col Crotone.

Keita Balde ha svolto la prima parte della seduta con il gruppo, quindi individuale specifico. Primo test di recupero sul campo invece per Bartosz Bereszynski. Allenamento individuale per Antonio Candreva, mentre prosegue il proprio percorso di recupero agonistico Nik Prelec.



Soltanto terapie e fisioterapia infine per Manolo Gabbiadini che domani, come scrive il sito ufficiale del club blucerchiato, si recherà a Roma dove sarà sottoposto presso Villa Stuart a un intervento chirurgico per risolvere il problema all’ernia inguinale. La squadra invece si allenerà nuovamente al mattino.