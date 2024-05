Sampdoria, UFFICIALE: Eriksson torna a Marassi, ecco quando e perché

Laha ufficializzato sul proprio sito il ritorno di Sven Goran, ex tecnico blucerchiato, al Ferraris di Genova,Ecco il comunicato:"Welcome back home, Sven: domenica l’omaggio a Eriksson.Si torna sempre dove si è stati bene. Sven-Göran Eriksson non ci ha pensato su nemmeno un secondo. «Sì, ci sarò, per la Sampdoria è sempre un piacere». Appena ricevuto l’invito da parte del club, l’allenatore svedese ha accettato con orgoglio e commozione. Giusto il tempo di organizzare il calendario – compatibilmente con i purtroppo noti problemi di salute – e trovare la data giusta: Samp-Reggiana, domenica 5 maggio, ore 15.00. Un pomeriggio in cui il “Ferraris” si vestirà per la festa, una festa in onore di uno dei più grandi mister della storia blucerchiata.

Ex. Cinque stagioni a Genova, dal 1992 al 1997, una Coppa Italia, un terzo posto e una cinquantina di ex calciatori che con Eriksson hanno avuto l’onore di poter condividere momenti di campo e non solo. Circa la metà di loro – anche affrontando lunghi viaggi pur di non mancare – domenica sarà presente a Marassi per salutarlo e rendergli omaggio nel pre-partita.Leggenda. Un appuntamento speciale per un uomo speciale. Un appuntamento con la leggenda che nessun tifoso doriano, grande o piccino che sia, dovrebbe perdersi. Welcome back home, Sven. Ci vediamo là".