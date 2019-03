Infortunio per il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal, durante Norvegia-Svezia: l'ex Cagliari si è procurato un profondo taglio al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo. A fine partita il classe 1989 ha parlato delle sue condizioni a STV Sport: "Sul ginocchio ho due profondi tagli che si vedono a occhio nudo. Mi hanno aperto il ginocchio, ho calciato e ho subito capito fosse successo qualcosa di brutto. Mi hanno ricucito sul momento perché la ferita era aperta e si vedeva la carne viva. Recupero? Non saprei dirlo con certezza, è presto. Torno a Genova e vediamo come procede la guarigione. Penso che ne avrò per una o due settimane