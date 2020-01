Intervento al ginocchio riuscito per Alex Ferrari, lo si apprende da una nota pubblicata dalla Sampdoria:



"​È intanto perfettamente riuscito l’intervento di ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro al quale è stato sottoposto Alex Ferrari dopo l’infortunio in allenamento dello scorso 27 dicembre. L’intervento è stato eseguito dal professor Maurilio Marcacci e dalla sua équipe presso la casa di cura “Madre Fortunata Toniolo” di Bologna. La prossima settimana il difensore avvierà la prima fase del recupero come concordato con lo staff medico-riabilitativo del club".