Brutte notizie in casa Sampdoria relativamente all'infortunio di Stefano Sensi. Il centrocampista di proprietà dell'Inter, che non si era allenato né ieri né mercoledì, è stato sottoposto ad alcuni esami più approfonditi per valutare l'entità dell'infortunio. Il Doria temeva si trattasse di un acciacco non di poco conto, e in effetti l'esito della valutazione ha dato il responso atteso.



Il club blucerchiato ha comunicato che i controlli fatti a Sensi hanno evidenziato una piccola lesione all'adduttore della coscia destra. Il centrocampista ieri ovviamente non ha lavorato con la squadra, concentrandosi su terapie e fisioterapia. Difficile pensare che possa tornare in campo da qui al termine della stagione.