| OFFICIAL



Benvenuto mister: @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Sampdoria.

— U.C. Sampdoria (@sampdoria) June 27, 2023

Nel contempo la società informa di aver affidato a Nicola Legrottaglie il ruolo di head of performance e a Lorenzo Giani quello di head of scouting.La conferenza di presentazione ai media del nuovo tecnico Pirlo e del nuovo head of performance Legrottaglie si terrà domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 16.00 nell’ambito di The Ocean Race Genova – The Grand Finale, presso la Sala Hospitality Genova (1° piano, Padiglione Blu Jean Nouvel) dell’Ocean Live Park al Waterfront di Levante!".