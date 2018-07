Marco Giampaolo convoca 27 giocatori per il ritiro estivo di Ponte di Legno e per l’Alta Valle Camonica. Chiamati anche i tre polacchi Bartosz Bereszynski, Dawid Kownacki e Karol Linetty, reduci dalla Coppa del Mondo FIFA Russia 2018 (arriveranno il 21 luglio). Mentre sono out Torreira, sempre al Mondiale, e Alvarez: un doppio segnale di mercato.



Portieri: Belec, Falcone, Tozzo.



Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Regini, Rolando, Sala.



Centrocampisti: Barreto, Baumgartner, Capezzi, Jankto, Linetty, Peeters, Praet, Ramírez, Tessiore, Verre.



Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Stijepovic, Zapata.