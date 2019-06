La Sampdoria, in vista del ritiro estivo a Ponte di Legno, ha ufficializzato il programma delle amichevoli:



– Sampdoria vs Sellero Novelle (mercoledì 17 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria A vs Real Vicenza A (sabato 21 luglio, ore 16.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria B vs Real Vicenza B (sabato 21 luglio, ore 18.00, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria vs Aurora Pro Patria (sabato 14 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)