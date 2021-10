La rosa della Sampdoria ha evidenti lacune di organico, dovute anche ad un mercato estivo che, al netto dell'arrivo di Caputo, ha visto le partenze di Jankto, Ramirez e Keita. Il direttore sportivo Daniele Faggiano sa di dover completare almeno un acquisto per reparto, e gli occhi blucerchiati sono puntati sull'ex squadra di dirigente e allenatore, ossia il Parma.



Secondo Il Secolo XIX, la Samp prende in considerazione anche l'eventualità di dover sopperire alla cessione di alcuni titolari. In particolare,Thorsby, Ekdal, Colley e Bereszynski sembrano avere mercato tra italia e estero. I nomi sul taccuino della Samp sarebbero quello di Sepe per la porta, in caso di movimenti per Audero e Falcone, e del terzino Vincent Laurini, già seguito in passato e particolarmente pesante per le casse del club. In avanti, occhi puntati su Inglese, ultimamente utilizzato non con continuità dai gialloblù.