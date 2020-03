Laha comunicato che ci sono diversi casi positivi al Coronavirus, da Gabbiadini ai quattro annunciati ieri. Oggi il club ha fatto sapere di non voler più fare comunicati sulle condizioni dei giocatori, ma Fabioci ha tenuto a rendere noto in pubblico che anche lui è risultato positivo.“Ciao amici… Purtroppo sono risultato positivo al COVID-19. Ci tengo a rassicurarvi che sto bene! Questo mostro invisibile ci sta colpendo indistintamente, ma adottando le giuste misure e seguendo la direttiva sanitarie, possiamo vincere la nostra più grande partita e tornare più forti di prima. Un abbraccio a tutte le persone contagiate e un ringraziamento a tutti i medici che ci stanno aiutando”, scrive Fabio. In bocca al lupo e ti aspettiamo presto in campo!".