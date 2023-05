Dopo la vicenda del murale sul Molo di Quinto dedicato a Gianluca Vialli , prima cancellato e poi imbrattato con scritte antie dedicate alla Serie B, rischia di alzarsi ulteriormente la temperatura a Genova per un altro atto ignobile e di pessimo gusto. Come noto, in questi giorni i tifosi delstanno (legittimamente) rimempiendo la città di striscioni per celebrare la promozione in Serie A dei rossoblù, celebrando anche in maniera goliardica il '' dei rivali, che l'anno scorso avevano fatto lo stesso con il Grifone, retrocesso grazie alla parata di Audero nel derby. Qualche volta, però, la goliardia sfocia nellae nella mancanza di tatto.Questa mattina infatti è stata ritrovatacon i colori blucerchiati e un lumino da cimitero. Tutto normale, non fosse che la macabra messinscena è stata collocatamancato improvvisamente a dicembre 2021 a soli 43 anni in un incidente stradale e omaggiato da tutte le tifoserie d'Italia con striscioni di stima e di apprezzamento. L'ennesimo gesto fuori luogo e sciocco, una provocazione di cui si sarebbe fatto volentieri a meno.