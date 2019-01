L'esperienza negativa con Dodò prima e Tavares poi non sembra aver scottato più di tanto la Sampdoria: il responsabile dell'Area Tecnica blucerchiata Walter Sabatini è un grande osservatore del campionato brasiliano, e potrebbe aver individuato oltreoceano il nuovo terzino doriano.



I vertici di Corte Lambruschini starebbero infatti monitorando il mancino Abner Felipe Souza de Almeida, noto semplicemente come Abner. Si tratta di un laterale sinistro, ma in grado di giocare anche sulla destra, di proprietà del Paraná​, transitato anche dalle giovanili del Real Madrid. Sino a pochi anni fa veniva considerato uno dei più promettenti calciatori brasiliani, tanto da entrare stabilmente nel giro dell'Under 17 verdeoro e indossando anche la maglia dell'Under 20.



I numerosi infortuni patiti in carriera però ne hanno condizionato la carriera, nonostante la giovane età. E proprio questo aspetto secondo Sky Sport potrebbe frenare la dirigenza doriana, nonostante il giocatore sia un pupillo di Walter Sabatini.