Pochi dubbi di formazione, e tanti giocatori da monitorare: sono queste le indicazioni della vigilia per la Sampdoria, alle prese con il recupero dei nazionali e alcuni ballottaggi da sciogliere. Mister Ranieri sta infatti riflettendo molto attentamente sull’undici da opporre alla Lazio domani sera al Ferraris. Gli ultimi giocatori a fare rientro alla base sono stati Ekdal, Thorsby e Bereszynski, che dovrebbero comunque essere tutti impiegati dal primo minuto.



La difesa quindi presenta un unico interrogativo, ossia chi giocherà al centro tra Tonelli, Yoshida e Colley, con il giapponese e il gambiano in vantaggio. A destra spazio ancora a Bereszynski, scelta praticamente obbligata, mentre a sinistra si sistemerà Augello.



Nel centrocampo a quattro si giocano una maglia sulla corsia mancina Jankto e Damsgaard, a destra sicuro del posto Candreva, in mezzo al reparto Thorsby e Ekdal. In caso lo svedese dovesse essere stanco dopo l’impegno con la Nazionale, chance per Verre. Davanti invece non ci sono dubbi: Gabbiadini sta male, Keita non ha ancora i minuti nelle gambe, La Gumina è indietro nelle scelte. Per questo motivo partiranno Ramirez e Quagliarella.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.