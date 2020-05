Un altro difensore nel mirino della Sampdoria. In queste settimane di lockdown, in attesa di capire il futuro del club e il campionato di competenza, i blucerchiati hanno portato avanti la loro opera di scouting in vari mercati emergenti. Proprio da un terreno storicamente ricco di talento arriva l'ultimo nome per il Doria, ed è quello di Nemanja Perovic.



Si tratta di un difensore centrale classe 2002 nato in Montenegro e attualmente in forza all'​FK Iskra Danilovgrad, squadra militante nel massimo campionato locale. Secondo Il Corriere dello Sport gli emissari doriani avrebbero osservato a più riprese Perovic durante questa stagione, e il suo ingaggio potrebbe rivelarsi un colpo a lungo termine per i blucerchiati.