Il punto sul campo del Benevento non ha soddisfatto la Sampdoria. Eppure per i blucerchiati il pareggio del Vigorito sarà probabilmente il più ‘costoso’ di sempre. Questo per via di una clausola inserita al momento delle trattative per Antonio Candreva, Antonino La Gumina e Ernesto Torregrossa. La società blucerchiata infatti aveva imbastito le operazioni in prestito, di fatto un acquisto ‘mascherato’ per non gravare sul bilancio 2020.



L’obbligo di riscatto, per i tre giocatori, scattava infatti al primo punto ottenuto a febbraio 2021. La Gumina , di proprietà dell’Empoli, costerà 5,5 milioni al Doria, Torregrossa comporterà un bonifico da 7 milioni all’Empoli e per Candreva Corte Lambruschini dovrà versare 2,5 milioni all’Inter. Il totale fa appunto 15 milioni, cifra comunque già ampiamente nota.