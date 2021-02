L’Inter saluta definitivamente Antonio Candreva. Non ci sono più dubbi, l’esterno verrà riscattato e diventerà a titolo definitivo un giocatore della Sampdoria. In base all’accordo raggiunto la scorsa estate con i nerazzurri, infatti, la società ligure ha l’obbligo di riscattare il giocatore dopo la conquista di almeno un punto in serie A nel mese di febbraio. Con il pareggio per 1-1 ottenuto dalla Samp a Benevento, dunque, la condizione si è verificata.



La Sampdoria, come detto, acquisterà a titolo definitivo il giocatore versando nelle casse dell’Inter 2,5 milioni di euro. Candreva, 33 anni (34 il prossimo 28 febbraio) finora in stagione ha sommato 18 presenze in campionato con 4 gol e 4 assist. In quattro anni all’Inter ha messo insieme 124 apparizioni complessive con 12 reti.