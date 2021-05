Dopo l'esperienza non proprio positiva al Torino, Nicola Murru tornerà a Genova, a vestire la maglia della Sampdoria. La società dovrà valutare quale strada intraprendere con il terzino, anche se la pista che porta ad una cessione del laterale sembra piuttosto complicata in questo momento. Il problema principale pare risiedere in una clausola.



Sampnews24.com ricorda infatti che all'interno del contratto di Murru è presente un vincolo che prevede il 25% di una sua eventuale cessione alla ex squadra del classe 1994, ossia il Cagliari. La Sampdoria dovrà cercare di rilanciare Murru, anche perché il suo valore si è fortemente compromesso dopo la scelta di cederlo in prestito al Torino, dove non ha trovato spazio, con una formula che ha permesso ai granata di farlo tornare a Genova.