Lavaluta attentamente il futuro di Gianluca. Il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti al momento è stato piuttosto chiaro in merito al giocatore: "Per il momento non sono arrivate proposte" ha detto il dirigente "In caso ci dovesse chiedere di partire, valuteremo la cosa". L'attaccante però è anche uno dei calciatori con maggiore mercato, e una sua partenza consentirebbe alla Samp di incamerare la liquidità necessaria per intraprendere alcune operazioni di mercato.Il Doria dal canto suo ha già fatto abbondantemente sapere di, e indicati dal tecnico come insostituibili. L'allenatore blucerchiato in merito a Caprari è sempre stato molto fiducioso, e ciò potrebbe avere ripercussioni in sede di trattativa. La situazione è poi logicamente connessa ad altre situazioni di mercato: in caso di fumata nera su, ad esempio, da Corte Lambruschini paiono intenzionati a dare fiducia al giocatore cresciuto nelle giovanili della Roma.Caprari per il momento ha riscosso parecchi interessamenti da varie società di Serie A: ci hanno pensato Spal, Parma e Atalanta, ma soprattutto il, che lo corteggia già da un anno. Proposte vere e proprie però non ne sarebbero arrivate. Ma quanto potrebbe costare Caprari? Nei giorni scorsi da corte Lambruschini era f iltrata una cifra decisamente alta, si parlava addirittura di 18 milioni , di fatto l'importo che il Sassuolo sarebbe stato pronto a versare lo scorso gennaio, prima dell'infortunio del calciatore.Logicamente si tratta di una valutazione ad oggi fuori mercato, considerando l'andamento del club e del ragazzo classe 1993: la sensazione è che il Doria possa prendere in considerazione anche proposte più basse,ossia la cifra per cui era stato messo a bilancio nell'ambito dell'operazione che aveva portato Skriniar all'Inter.