Uno dei possibili partenti a gennaio in casaè l'attaccante Gianluca, utilizzato sino ad oggi come alternativa ai titolari da Ranieri. Il giocatore classe 1993 è anche uno dei prospetti in casa blucerchiata che consentirebbe al Doria di mettere in cassa la liquidità necessaria per operare sul mercato.Caprari vanta parecchi corteggiatori, e nelle ultime ore alla lista delle pretendenti si sarebbe aggiunta l', con cui la Samp sta trattando anche operazioni più vaste comprendenti Ibanez, Kjaer e pure il riscatto di Zapata . Secondo Il Secolo XIX le due società a breve potrebbero sedersi attorno ad un tavolo per analizzare tutte le situazioni, e tra esse figurerebbe anche quella legata al futuro di Caprari.Il giocatore piace ai nerazzurri già da tempo, a frenare l'interesse però sarebbeche ne fa la Sampdoria. Ferrero chiede 18 milioni, troppi secondo l'Atalanta, ma se la quotazione dovesse abbassarsi potrebbero esserci sviluppi a breve termine.