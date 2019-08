La Sampdoria continua a lavorare sul mercato degli esterni. I blucerchiati infatti hanno ormai virtualmente messo le mani su François Kamano, esterno del Bordeaux. Il Doria avrebbe già trovato l'accordo con il club francese per l'eventuale trasferimento, sulla base di 11 milioni di euro a cui sommare 1 milione legato ai bonus, per un totale di 12 milioni, cifra che la squadra di Paulo Sousa chiedeva dall'inizio a fronte di un'offerta doriana da 8 milioni..



Anche l'intesa con il giocatore non dovrebbe rappresentare un problema, ma il Doria non ha ancora chiuso l'operazione perchè il profilo di Kamano sarebbe oggetto di attente valutazioni dalle parti di Corte Lambruschini. Una conduce all'ormai noto Emiliano Rigoni, esterno dello Zenit. Costerebbe all'incirca la stessa cifra, l'unico problema secondo l'edizione genovese de La Repubblica sarebbe rappresentato dall'elevata richiesta di ingaggio fatta dall'argentino.