L'interesse della Sampdoria per due esterni del calibro di Simone Verdi e Matteo Politano non è certo una novità: il giocatore del Napoli e quello di proprietà dell'Inter vengono accostati al club blucerchiato da mesi, ma sino ad oggi nessuna delle società interessate è riuscita ad affondare il colpo per assicurarsi il cartellino dei due calciatori.



Il Doria però non sembra intenzionato a mollare la presa, anzi, tutt'altro. I dirigenti genovesi paiono intenzionati a tornare alla carica per i due calciatori, che non rientrano nei piani di Napoli e Inter. La pista Verdi potrebbe essersi raffreddata, ma secondo Il Secolo XIX la Samp resterebbe alla finestra in attesa del momento giusto per provare a piazzare la zampata decisiva.



Il fatto che manchino ormai pochi giorni alla chiusura del mercato dovrebbe deporre a favore dei blucerchiati, perchè Osti potrebbe provare a concretizzare un colpo tra Verdi e Politano approfittando di soluzioni vantaggiose, come fatto a suo tempo per Zapata e Strinic.