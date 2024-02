Sampdoria-Verre, accordo vicino: settimana prossima decisiva

La situazione paradossale in casadi Valerioè ancora in ballo. Il giocatore ha visto in pochissimo tempo il suo status passare da titolare inamovibile per Pirlo a giocatore fuori rosa. Ieri da Bogliasco erano trapelate indiscrezioni legate ad un riavvicinamento tra le parti, e di una possibile convocazione, per Cosenza o Cremonese. Si tratta comunque di una vicenda scomoda da gestire, e come noto legata al. La società infatti è irritata dal comportamento del numero 10, che prima ha rifiutato di trasferirsi in Turchia all'Hatayspor, impedendo al club un risparmio di 3 milioni di euro, e poi a febbraio ha declinato l'altra proposta della società, cioè di rimodulare verso il basso il suo stipendio, attualmente in scadenza a giugno 2025.Il braccio di ferro tra la Sampdoria e Verre continua perché alla fine ieri Pirlo (che ha commentato la vicenda con uno stringato "Non ci sono novità")Per il momento quindi il discorso economico prevale su quello tecnico. In settimana però Verre si era allenato con i compagni, che ne avevano peraltro chiesto il reintegro. La sensazione è che i prossimi giorni saranno dirimenti in un senso o nell'altro: se la convocazione dovesse mancare ancora, la vicenda potrebbe conoscere un punto di non ritorno, anche se trapela ottimismo in merito ad una chiusura positiva della storia. Le parti sono al lavoro per evitare un caso che nella Sampdoria è quasi un 'unicum'.