Come noto, in casac'è sempre la situazione paradossale legata a Valerioda sciogliere. Il giocatore è passato da passato da titolare inamovibile a giocatore fuori rosa. Una situazione paradossale che Pirlo aveva liquidato augurandosi che "Tutto si aggiusti al più presto, certo che Verre sarebbe utile, è un patrimonio della Sampdoria e più siamo più opzioni di scelta ho".Il nodo come noto riguarda il mercato: la Samp voleva, il ragazzo prima ha rifiutato di trasferirsi in Turchia all'Hatayspor, e poi a febbraio ha declinato l'altra proposta della società, cioè di rimodulare verso il basso il suo stipendio, attualmente in scadenza a giugno 2025 e che pesa per 3 milioni sulle casse doriane. Troppo per la Samp, che proponeva un ribasso. In settimana però Verre si ècon i compagni, che ne avevano chiesto il reintegro, e in queste ore era atteso un altro confronto con Manfredi.Oggi, dopo la conferenza stampa di Pirlo, verrà diramato l'elenco dei convocati e si capirà se Verre salirà con i compagni per Cosenza. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, tra le parti ci sarebbe stato già un. Per questo motivo Verremartedì al Ferraris.